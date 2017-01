Die jüdische Noam-Schule gilt als Musterbeispiel, wenn es um die religiöse Ausbildung in Kombination mit Integration geht. In der privaten Tagesschule wird neben den obligatorischen Schulfächern täglich Hebräisch und Religion unterrichtet – von Lehrern aller Konfessionen. Auch die Schüler haben einen vielfältigen Hintergrund: Es sind modern orthodoxe und säkulare Juden. Trotzdem entspricht die Schule allen religiösen Anforderungen: Das Essen in der Mensa ist koscher, und jeden Morgen wird gebetet.

Schuldirektor Nathanael Bucher sagt: «Die Klassen tauschen sich in Brieffreundschaften mit Kindern öffentlicher Schulen aus.» Weiter gebe es Quartiertreffen, wo sich jüdische und nichtjüdische Schüler begegnen, und gemeinsame Projektwochen. Der Grund für die Bemühungen laut Bucher: «Einerseits nehmen wir wahr, dass es viele Vorurteile gegenüber unseren jüdischen Schülern gibt, diesen wollen wir natürlich entgegenwirken. Auf der anderen Seite wollen wir, dass sich unsere Schüler der Welt ausserhalb der Schule öffnen.» Nach der Primarschulzeit besucht eine Mehrheit der Noam-Schüler eine öffentliche Schule und ist gut in der Schweizer Gesellschaft integriert.

Keinen Kontakt nach aussen

Nicht weit von der Noam entfernt befindet sich die «Knabenschule Tiferet Daniel», eine streng religiöse jüdische Schule. Hier werden Buben und Mädchen getrennt unterrichtet, und es wird besonderer Wert auf die religiöse Ausbildung gelegt. Zwar unterrichten auch hier zusätzlich zur jüdischen Lehrerschaft nichtjüdische Lehrer, der Kontakt nach aussen ist jedoch nicht gewährleistet.

David* (35) hat seine Primar- und Sekundarschulzeit an der Knabenschule absolviert und empfand deren Schulmodell als isolationsfördernd. Hinsichtlich der Konstitution einer ersten muslimischen Privatschule findet er das Modell seiner ehemaligen Schule kein gutes Beispiel, was die Struktur anbelangt. Er sagt: «Über das Leben ausserhalb der Schule und ausserhalb der jüdischen Kreise haben wir nichts gelernt. Es wird weder über Berufswahl gesprochen, noch wird ein besonders positives Weltbild vermittelt.» An der Ausbildung selbst kann David wenig kritisieren: Der obligatorische Schulstoff sei ihm für seine weitere Laufbahn gut vermittelt worden. Heute arbeitet er auf einer Schweizer Bank. Trotzdem habe er während seiner Schulzeit ein eher befremdendes Weltbild vermittelt bekommen.

Inwiefern religiöse Privatschulen für die spätere Integration ihrer Schüler verantwortlich sind, bleibt eine Debatte. Die Noam-Schule sieht sich hier beispielsweise in der Verantwortung und zielt darauf ab, ihren Schülern nebst einer starken jüdischen Identität eine weltoffene Einstellung zu vermitteln. Die Knabenschule entzieht sich dieser Verantwortung, wie Schulleiter Sandro Schol sagt: «Wie die Kinder die Welt sehen, hängt weniger mit ihrer Schulbildung als mit der Wertevermittlung zusammen, die sie zu Hause erleben. Wir sind lediglich für eine adäquate Ausbildung zuständig.» Wenn seine Schüler das Bedürfnis hätten, Kontakt zu nichtjüdischen Kindern zu haben, könnten sie ihn während ihrer Freizeit suchen.

*Name der Redaktion bekannt.