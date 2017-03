Gesucht: Sieben Abweichler

Der Antrag der Einigungskonferenz kommt am Donnerstag in die beiden Räte. Eine starke Minderheit von 12 Stimmen verlangt die Ablehnung. In der Wandelhalle ist die Stimmung derzeit wie vor Bundesratswahlen: Um jede Stimme wird gefeilscht. Für die Befürworter des AHV-Zustupfs wird die Abstimmung im Nationalrat heikel. Denn es ist ein qualifiziertes Mehr von 101 Stimmen notwendig, um die Ausgabenbremse zu lösen. Es reicht also nicht, wenn sich Abweichler aus SVP, FDP oder GLP enthalten - sie müssen zustimmen. SP, CVP, Grüne, BDP sowie die beiden Vertreter der Lega kommen zusammen auf 94 Stimmen (der Kommunisten Denis de la Reussille mitgezählt: er würde sich gerne enthalten, wird im Moment aber stark bearbeitet von den Befürwortern). Der 70-Franken-Allianz fehlen also sieben Stimmen. Den Ausschlag geben könnten die Grünliberalen mit ihren sieben Stimmen. Die GLP-Fraktion wird ihre Position am Donnerstagmorgen festlegen, genau so wie die FDP. Stark umworben werden auch die Bauernvertreter in der SVP. Bauernverbandspräsident Markus Ritter (CVP/SG) lobbyiert bei seinen Leuten intensiv für die 70 Franken. Schliesslich gibt es auch Stimmen in der FDP, welche das Geschäft nicht im Parlament scheitern lassen wollen.. Das Volks olle über den AHV-Ausbau entscheiden.