Herr Müller* ist seit Jahrzehnten Hausarzt im Kanton Aargau. Kurz vor Weihnachten wollte sich ein älterer Herr bei ihm spontan gegen die Grippe impfen lassen. Doch in der Praxis gab es keine Ampulle mit dem Grippevakzine mehr an Lager. Es begannen Abklärungen – ohne Erfolg. «Ich habe sicher sechs bis acht Telefonate gemacht, aber weder Kollegen noch die Dorfapotheke konnten weiterhelfen. Am Ende überwies ich den Patienten ans Kantonsspital Baden, dort hatten sie noch an kleines Restlager», sagt Müller.

Was sich wie ein Einzelfall anhört, ist Ausdruck eines Phänomens, das die Ärzte weltweit vermehrt beobachten: Bei Impfstoffen treten immer wieder Engpässe bei der Lieferung auf. Gemäss einer Umfrage der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2015 meldeten 77 Prozent der befragten europäischen Länder, dass sie in dem Jahr mindestens einen Versorgungsengpass bei Impfstoffen erlebt haben.

In der Schweiz beispielsweise war im Sommer kein Keuchhusten-Präparat für Kleinkinder mehr erhältlich. Und seit Anfang November ist der Impfstoff Td-pur (für die Immunisierung gegen Tetanus und Diphtherie) nicht mehr lieferbar. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL aktualisiert im Internet laufend eine Liste mit den Produkten, bei denen es aktuell Versorgungsengpässe gibt. An die Adresse der Ärzte steht bei einigen Impfstoffen gar: «Wichtiger Hinweis: Keine Hamsterkäufe tätigen.»

Folgen der Globalisierung

Die Gründe für den teilweisen Notstand sind mannigfaltig: Es gibt Impfstoffe, die weltweit nur von wenigen Produzenten hergestellt werden. Der Markt ist längst globalisiert, einen Schweizer Hersteller gibt es nicht mehr. Da es sich nur noch für Grosskonzerne rechnet, die aufwendigen Stoffe zu fabrizieren, hat es grosse Auswirkungen, wenn ein Hersteller Lieferschwierigkeiten hat oder die Produktion sogar einstellen muss. «Die Situation ist je nach Produkt sehr unterschiedlich. Tendenziell kann man aber sagen, dass Engpässe in jüngerer Vergangenheit gehäufter aufgetreten sind», sagt Mark Witschi vom Bundesamt für Gesundheit (BAG).