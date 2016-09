Ein Bericht der amerikanischen Bundespolizei FBI wirft neue und brisante Fragen zum Flugzeugabsturz in Würenlingen auf. Der Bericht ist nicht etwa neu, sondern war der Öffentlichkeit nur nicht bekannt. Jahrelang lag er in amerikanischen Archiven. Das berichtet die NZZ heute in einem ausführlichen Artikel. Dabei handelt es sich um eine Recherche von NZZ-Redaktor und Buchautor Marcel Gyr in Zusammenarbeit mit dem in Zürich lebenden englischen Historiker Thomas Skelton-Robinson und dem Journalisten Otto Hostettler vom «Beobachter».

Der Stand der Ermittlungen war bisher: Der Jordanier Sufian Kaddoumi hat das Paket mit der präparierten Bombe am Tag vor dem Absturz vom 21. Februar 1970 auf der Post in München aufgegeben. Das ist nun in Frage gestellt.