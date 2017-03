Auf dem Jungfraujoch wurden laut MeteoSuisse 162 Stundenkilometer gemessen. Mit 181 km/h blies der Wind auf dem Gornergrat im Wallis, 131 km/h waren es auf dem Titlis in den Urner Alpen.

Doch nicht nur auf den Bergspitzen wehte der Wind am Samstag mit voller Stärke. In Gersau SZ am Vierwaldstättersee fegte der Wind mit 110 km/h um die Häuser, in Vaduz wurden 111 km/h gemessen, in Meiringen BE 107 km/h. 122 km/h verzeichnete die Messstation in Altenrhein SG am Bodensee.

Wintersportlern machte der starke Wind an vielen Orten einen Strich durch die Rechnung. Unter anderen mussten die Skigebiete Meiringen-Hasliberg BE, Engelberg-Titlis OW und Crans-Montana VS den Betrieb einstellen.

Auch der Verkehr kam teilweise zum Erliegen. Der Fährbetrieb zwischen Romanshorn und Friedrichshafen am Bodensee musste vorübergehend eingestellt werden. Mehrere Bahnlinien wurden unterbrochen. Im Kanton Zug musste eine Strasse wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Baar ZG stürzte ein Baum auf ein parkiertes Auto, schreibt die Kantonspolizei Zug in einer Mitteilung. Verletzt wurde dabei niemand.

Neben viel Wind brachte der Föhn auch frühlingshafte Temperaturen in die Schweiz, wie Meteonews mitteilte. Mehr als 20 Grad wurden am Bodensee gemessen. Auf über 19 Grad stiegen die Temperaturen unter anderem in Feldbach ZH, Bischofszell TG und Buchrain LU.