Der bernische Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser (FDP) sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage, tatsächlich sei dem Kanton Bern am 14. November vom Bund ein Mann zugewiesen worden, der laut Befragungsprotokoll gambischer Innenminister gewesen sei, und dies in den Jahren 2006 bis 2016.

Dann sei er vom im Dezember abgewählten und vor einigen Tagen ins Exil gegangenen Präsidenten Yahya Jammeh des Amtes enthoben worden und geflüchtet. Der Mann habe einen Diplomatenpass präsentiert und befinde sich derzeit in einem bernischen Durchgangszentrum.

Käser äusserte im Weiteren sein Erstaunen darüber, dass der Bund solche Personen "wie irgendjemand sonst" den Kantonen zuweise. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) beschäftigt sich mit dem Fall, wie es am Mittwochmorgen dort auf Anfrage hiess. Doch war noch keine Stellungnahme zu erhalten.