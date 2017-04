Die Umsetzung, das ist die Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee (WEA), die von der Politik beschlossen worden ist. Zum ersten Mal wisse die Armee nun genau, was die Politik von ihr erwarte, habe sie ein Leistungsprofil, sagte Rebord.

Unter anderem umfasst dieser Auftrag: Wiedereinführung der Mobilmachung. Innert ein bis drei Tagen müssen 8000 voll ausgerüstete Armeeangehörige mobilisiert werden können. Innert zehn Tagen sogar 35'000 Soldatinnen und Soldaten. Aber Rebord muss ganz von vorne anfangen: «Die jungen Armeeangehörigen bis hin zum Bataillonskommandanten kennen den Ausdruck Mobilmachung nicht mehr», stellte der Armeechef fest.

Lob auf harte Einsätze

Er muss die Armeelogistik wieder dezentralisieren, damit die Truppen schnell ausgerüstet werden können. Und er braucht mehr und zähere Rekruten. 18 000 pro Jahrgang müssen es mindestens sein, um den geforderten Armeebestand zu erreichen.

Das heisst, dass weniger in den Zivildienst ausweichen sollen. Zudem will die Armee den ersten RS-Monat so gestalten, dass weniger Soldaten aufgeben oder sonst ausscheiden. Heute ist die Umstellung aus dem Zivilleben zu hart. «Schweres Tragen etwa ist sich die heutige Generation nicht mehr gewohnt», sagt der Armeechef.

Aber auf den Drill, auf den will Rebord nicht verzichten. Und Einsätze unter schwierigen Bedingungen, wie jene am WEF in Davos bei beissender Kälte, findet er grandios. «Ich bin nicht beauftragt, ein Ferienlager zu organisieren», so der Romand.