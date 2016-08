"Es läuft alles korrekt ab", sagte Maurer in einem am Donnerstagabend vorab veröffentlichten Interview, das in den "Schaffhauser Nachrichten", dem "St. Galler Tagblatt" und der "Neuen Luzerner Zeitung" erscheint. Auf die Frage, ob die Grenzwächter manchen Migranten verweigerten, Asyl in der Schweiz zu beantragen, sagte Maurer: "Das stimmt nicht."

Nicht die Praxis habe geändert, sondern "der Kundenkreis, der an die Grenze kommt", sagte er weiter. "Viele Migranten wollen gar kein Asyl, sondern wollen nach Deutschland weiterreisen."