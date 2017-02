Natürlich ist es nur eines von vielen Beispielen, was die SP vor wenigen Wochen angekündigt hat: Die Sozialdemokraten wollen mit einer Volksinitiative erreichen, dass Parteien ihre Finanzen offenlegen müssen. Bereits in wenigen Wochen soll die Unterschriftensammlung starten, nachdem verschiedene Vorstösse mit derselben Forderung im Parlament in der Vergangenheit Schiffbruch erlitten haben. Hinter dem Vorhaben stecken namhafte Parteiexponenten. Und genau das ist es, was noch vor zwanzig Jahren für Kopfschütteln gesorgt hätte: Die Initiative stammt von einer grossen Partei.

Doch das wundert heute niemand mehr. Längst wird das Gros der Volksinitiativen von etablierten Parteien lanciert. Das belegt eine neue Untersuchung des Schweizer Politologen Lucas Leemann, die der «Nordwestschweiz» vorliegt. Seine Erkenntnisse zeigen nicht nur, dass in den Initiativkomitees immer mehr Parteipolitiker sitzen. Seit Anfang der 1960er-Jahre hat sich auch der Gebrauch von Volksinitiativen durch Parteien drastisch verändert.

Initiative als Marketinginstrument

Bis in die 1980er-Jahre stammten jeweils vier Initiativen pro Jahrzehnt von den grossen Parteien. In den 1990er-Jahren waren es deren sieben. Und seit 2000 sind es bereits über 20 Initiativen. Die Parteien verantworten heute also mehr als doppelt so viele Vorhaben wie Initianten aus der Zivilgesellschaft.

Mit der Idee des Initiativrechts verträgt sich diese Entwicklung nur schlecht. Als das Recht im Jahr 1891 eingeführt wurde, sollten Minderheiten damit ihre Anliegen einbringen können. Es war die direktdemokratische Waffe der Opposition. Die grossen Parteien nutzten die Initiative kaum. Das hatten sie gar nicht nötig: Ihre Interessen konnten sie auf anderen Kanälen geltend machen, sie sassen an Verhandlungstischen und im Parlament. Daran hat sich eigentlich nichts geändert.

Politologe Leemann erklärt die Lust auf Initiativen vor allem mit dem «verstärkten Wettbewerb der Parteien». Sie schärfen damit ihr Profil. Sie bringen ihre Themen ins Gespräch. Und sie nutzen Volksinitiativen, um politische Zeichen zu setzen.