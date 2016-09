Debatte im Nationalrat am Mittwoch

Als nächstes ist nun der Nationalrat am Zug. Er entscheidet am Mittwoch als Erstrat, wie die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt werden soll. Seine Staatspolitische Kommission schlägt einen "Inländervorrang light" vor: Die Zuwanderung würde allein dadurch eingeschränkt, dass offene Stellen zunächst dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet werden müssen.

Eine Einigung mit der EU könnte dadurch überflüssig werden. Sowohl der Bundesrat als auch die Kommission sind überzeugt, dass die Meldepflicht mit dem Freizügigkeitsabkommen vereinbar wäre. Fast ebenso weit verbreitet ist allerdings die Meinung, dass der Verfassungsauftrag mit dem "Inländervorrang light" nur mangelhaft umgesetzt wird.

In der Kommission hatte die SVP gegen diese Lösung gestimmt. Inzwischen hat sich auch die CVP-Fraktion für eine härtere Umsetzung ausgesprochen.

Eine Einigung mit der EU ist Bedingung für die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien. Und nur wenn dieses Zusatzprotokoll bis am 9. Februar 2017 ratifiziert ist, kann die Schweiz bei der Europäischen Forschungszusammenarbeit Horizon 2020 mitmachen.

Brüssel befasst sich am Dienstag mit Thema

Auf Seiten der EU wird sich die so genannte EFTA-Arbeitsgruppe voraussichtlich bereits am morgigen Dienstag über das Thema Personenfreizügigkeit beugen. In dieser Arbeitsgruppe befassen sich die EU-Staaten regelmässig mit Schweizer Angelegenheiten.