Ohne es offiziell anzukünden führt die SBB seit November auf der Strecke Zürich – St. Gallen erste Testversuche durch. Die Lautsprecherdurchsagen wurden auf diesem Streckennetz erheblich reduziert. «Wir kommunizieren per Durchsage nur noch den nächsten Halt», klärt SBB-Sprecher Reto Schärli gegenüber SRF auf. Die Anschlüsse werden also weder im Zug, noch auf dem Perron verkündet. Damit solle dem «Wirrwarr» an Durchsagen ein Ende gesetzt werden.

Lenkung der Informationen

«Relevante Informationen – nämlich jene im Störungsfall – gehen unter», rechtfertigt Schärli den Entscheid der SBB. Völlig unbefriedigt mit der Situation ist CVP-Nationalrat Christian Lohr: «Die Bedürfnisse der Menschen mit Sehbehinderung und der älteren Leute werden eingeschränkt.» Nächste Woche will der Thurgauer im Bundeshaus eine Interpellation einreichen.