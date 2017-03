Die Energiestrategie sieht die Förderung von erneuerbaren Energien vor. Müssen wir künftig alle eine Solaranlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe im Garten haben?

Das ist weiterhin der Bevölkerung überlassen, der Bund schafft nur Anreize. Bei Neubauten geht der Trend aber Richtung autarke Energieversorgung, wie etwa das Mehrfamilienhaus im aargauischen Brütten zeigt. Noch sind solche Lösungen teuer, aber die Entwicklung ist rasant.

Mit einem Sonnenkollektor auf dem Dach kann man ja noch leben – aber Windkraftwerke auf den Hügeln sind für viele eine Verschandelung der Landschaft.

Die Standorte mit guten Windbedingungen sind in der Schweiz limitiert, es kann also nicht die Rede sein von einer flächendeckenden Zupflasterung. Es macht uns aber etwas Sorgen, dass insbesondere in der Deutschschweiz zahlreiche Windprojekte blockiert sind. Gerade im Winter wären das günstige Energiequellen.