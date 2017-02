Die von Candinas angesprochene RTVG-Revision erreichte im Juni 2015 nur eine hauchdünne Mehrheit von 50,1 Prozent. Er sagt, nicht einmal er selbst wisse, was in Bundesrätin Leuthards geplantem Gesetzesentwurf stehen soll – gleichzeitig gebe es noch zahlreiche Baustellen: der baldige Urnengang zur No-Billag-Initiative, die faktisch die SRG abschaffen will, aber auch den Wechsel vom heutigen System der TV- und Radiogebühren zur allgemeinen Medienabgabe: «Kann das alles parallel stattfinden?»

SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) äussert sich ebenfalls kritisch: «Warum arbeitet Leuthard an einem Gesetz, ohne dass sie dazu einen Auftrag erhalten hätte?» Er vermute, dass sich das Departement der Medienministerin gar nicht für die parlamentarische Debatte interessiere.

Bakom sieht kein Problem

Aber nicht alle Parlamentarier sind dieser Meinung. Nationalrat Jürg Grossen (Grünliberale, BE) sagt, es sei richtig, dass Leuthard vorwärtsmache. Das Radio- und TV-Gesetz entspreche nicht mehr dem Stand der heutigen Technologien im Medienbereich. FDP-Nationalrat Kurt Fluri (SO) ergänzt, die Service-public-Debatte werde ohnehin im Sand verlaufen.

Auch das Bundesamt für Kommunikation wiegelt ab: Selbstverständlich werde man die Grundsatzdebatte von National- und Ständerat abwarten und in den Entwurf des Mediengesetzes einfliessen lassen. Die Vernehmlassungsvorlage werde erst im kommenden Jahr in die öffentliche Anhörung geschickt. Die Inputs und Feedbacks der Beratergruppe würden «im Sinne von Anregungen» in die weiteren Vorarbeiten einfliessen.