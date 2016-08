Einige Stunden nach dem ersten Mail von «Peter Ness» folgt dann die Auflösung. «Liebe Alle. Wie Ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich mit meiner Ankündigung, meine Module zu verkaufen, einigen Wirbel ausgelöst», schreibt der Student. Er habe nie etwas Böses im Schild geführt, so Ness. Vielmehr wollte er mit der Aktion auf die «unsägliche Praxis des Modulhamsterns» hinweisen.

Rund 30 Studenten hätten sich bei ihm direkt gemeldet, sagt Ness gegenüber watson. 80 Prozent hätten die Aktion aufs Schärfste verurteilt, 10 Prozent hätten ihn angefleht, ihnen die entsprechenden Module gratis zu überlassen, und weitere 10 Prozent hätten sich bereit erklärt, ihm für die angebotenen Kurse Geld zu überweisen – «bis zu 500 Franken pro Modul».

Ness kritisiert die kafkaeske Situation, die sich mit dem First-come-first-serve-Prinzip ergebe. «Alle schreiben sich in so viele Kurse wie möglich ein, aber am Schluss hat niemand den Kurs, den er will.»

Er hoffe, die entrüsteten Studenten hätten sich auch tatsächlich bei der Institutsleitung gemeldet, sodass diese eine Änderung der Vergabepraxis in Erwägung zieht.

Uni reagiert auf Modul-Handel

Nun reagiert die Universität Zürich. Gemäss Medienbeauftragte Melanie Nyfeler verurteilt die Uni, dass "sich ein Student erdreistet, die von ihm zahlreich gehamsterten Module gegen Geld zu verkaufen".

Die Universität behalte sich vor, für Fälle von Modulhandel rechtliche Schritte einzuleiten. Es werde intern untersucht werden, ob der versuchte Handel mit Modulen von Anfang an als gefakte Aktion gedacht war, um Aufmerksamkeit zu erhaschen.



Immerhin: "Die teilweise sehr negativen Reaktionen der Studierenden auf die Verkaufsangebote sprechen für sich", sagt Nyfeler.

Uni bestätigt Hamsterbuchungen

Weiter erklärt die Mediensprecherin, dass das Phänomen der Hamster- und Parallelbuchungen am Psychologischen Institut aufgrund einer Änderung der Studienordnung in einem einzigen Bereich des Masters "akzentuiert aufgetreten" sei.

Die betroffenen Masterstudenten müssten sich neu innerhalb eines Pools von 33 Modulen für drei Module einschreiben. Dazu kämen noch die Studierenden, die durch den Studienordnungswechsel in mehreren Semestern Module nachholen müssten, dies aber gehäuft für dieses Semester täten.

Die Buchungsfrist für die Module habe am Montag begonnen. Dabei sei es in den beiden ersten Tagen tatsächlich zu Engpässen in einem Bereich des Masters gekommen. Die Modulbuchungsfrist endet am 2. Oktober.

Plätze werden immer wieder frei

Da besonders beliebte Module schnell ausgebucht sind und die Studierenden oftmals nicht genau wissen, welche Module sie genau belegen werden, schreiben sich viele sofort bei Eröffnung des Modulbuchungstools parallel in mehrere Module ein, um sich alle Varianten offen zu halten. Ab Beginn der Vorlesungszeit stornieren sie die überzähligen Buchungen und andere Studierende können die frei gewordenen Plätze belegen.

Das Psychologische Institut setzt laut Nyfeler "alles daran, den Studierenden, die nicht alle erforderlichen Modulplätze belegen konnten, frühzeitig gute Alternativen anzubieten zu können". Nicht selten würden Seminarplätze frei bleiben, weil die Studierenden, die absichtlich zu viele Module gebucht haben, diese wieder frei geben. Laut Nyfeler ist bisher noch nie vorgekommen, dass Studierende aufgrund eines nicht zu buchenden Modules das Studium verlängern mussten oder nicht abschliessen konnten.

Noch vor Abschluss der Anmeldefrist habe sich in den letzten Jahren die Lage jeweils beruhigt und alle Studierende hätten einen Modulplatz, wenn auch nicht immer den prioritär gewünschten.