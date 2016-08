Einige Stunden nach dem ersten Mail von «Peter Ness» folgt dann die Auflösung. «Liebe Alle. Wie Ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich mit meiner Ankündigung, meine Module zu verkaufen, einigen Wirbel ausgelöst», schreibt der Student. Er habe nie etwas Böses im Schild geführt, so Ness. Vielmehr wollte er mit der Aktion auf die «unsägliche Praxis des Modulhamsterns» hinweisen.

Rund 30 Studenten hätten sich bei ihm direkt gemeldet, sagt Ness gegenüber watson. 80 Prozent hätten die Aktion aufs Schärfste verurteilt, 10 Prozent hätten ihn angefleht, ihnen die entsprechenden Module gratis zu überlassen, und weitere 10 Prozent hätten sich bereit erklärt, ihm für die angebotenen Kurse Geld zu überweisen – «bis zu 500 Franken pro Modul».

Ness kritisiert die kafkaeske Situation, die sich mit dem First-come-first-serve-Prinzip ergebe. «Alle schreiben sich in so viele Kurse wie möglich ein, aber am Schluss hat niemand den Kurs, den er will.»

Er hoffe, die entrüsteten Studenten hätten sich auch tatsächlich bei der Institutsleitung gemeldet, sodass diese eine Änderung der Vergabepraxis in Erwägung zieht.