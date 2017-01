Fünf EU-Botschafter zweifeln in einem neuen Eritrea-Bericht an den drastischen Schilderungen von Eritreern, die in Europa Asyl beantragen. Politiker wie der Aargauer FDP-Ständerat Philipp Müller oder CVP-Präsident Gerhard Pfister sehen sich in ihrer Kritik an der Schweizer Eritrea-Politik bestätigt.