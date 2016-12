86 600 Babys sind 2015 in der Schweiz auf die Welt gekommen. Die meisten davon sind Kinder eines Ehepaars. Doch anteilmässig werden es immer weniger: 19 800 Geburten erfolgten letztes Jahr nicht ehelich – das sind insgesamt 22,9 Prozent oder über 7 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. In praktisch allen Fällen (99 Prozent) anerkennen die Väter ihr Kind freiwillig.

Die Tendenz zu unehelichen Kindern wird weiter anhalten. Weil gleichzeitig die Trennungs- und Scheidungsrate der Eltern auf hohem Niveau verharrt, tun neue gesetzliche Bestimmungen not – so die Absicht von Bundesrat und Parlament. Am 1. Januar tritt deshalb das neue Unterhaltsrecht in Kraft. Bereits jetzt ist vorhersehbar: Es birgt einiges an Konfliktpotenzial.

Nicht mehr nur Essen und Wohnen

Im Zentrum der neuen Regelungen steht weiterhin das Wohl der Kinder. Damit sie harmonisch aufwachsen können, braucht es in erster Linie eine gute Beziehung zu beiden Elternteilen. Bereits 2014 wurde das gemeinsame Sorgerecht ins Zivilgesetzbuch aufgenommen. Fürs maximale Kindeswohl sind aber auch verlässliche Betreuungsverhältnisse und finanzielle Sicherheit unabdingbar – und zwar auch dann, wenn die Eltern kein Paar mehr sind und nie ein Ehepaar waren. Genau in diesem Punkt stehen nun tiefgreifende Änderungen an.

Neu wird nämlich der sogenannte Betreuungsunterhalt eingeführt. Das heisst, dass bei der Bemessung des Unterhaltsanspruchs nicht mehr nur die direkten Kosten für die Betreuung eines Kindes berücksichtigt werden (etwa für Essen, Wohnen und Kleider), sondern auch die entstehenden finanziellen Auswirkungen für die betreuende Person. Der Elternteil, der sich mehr um das Kind (oder die Kinder) kümmert, soll dafür angemessen entschädigt werden – unabhängig vom Zivilstand.

Vor allem Väter betroffen

Damit wird die Ungleichbehandlung von verheirateten gegenüber ledigen Paaren mit Kindern aus der Welt geschafft. Geschiedene Personen, die das Kind betreuen, haben nämlich bereits heute Anspruch auf Unterhaltszahlungen des ehemaligen Ehepartners.

Vereinfacht gesagt sind also unverheiratete Männer mit Kindern, die von ihren ehemaligen Partnerinnen getrennt leben, vom neuen Gesetz am meisten betroffen. Denn nach einer Trennung sind es – teilweise durch die Gerichte so entschieden – noch immer zumeist die Mütter, welche den Grossteil der Betreuungsaufgaben für den Nachwuchs übernehmen.

Gerichte müssen Kosten festlegen