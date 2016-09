In Graubünden bedrohen zu viele Hirsche den Schutzwald. Wer löst das Problem besser: die Jäger oder der Wolf?

Reinhard Schnidrig: Es braucht beide. Ich bin sicher: in der Kulturlandschaft Schweiz wird es den Jäger immer brauchen. Der Wolf kann diese Aufgabe nicht einfach übernehmen, das ist eine idealisierte Vorstellung, die mit der Realität nichts zu tun hat. Aber die Auswirkungen von Wolfsrudeln auf die Beutetierbestände spürt man schon. Ganz werden die Wölfe die Regulierung aber sicher nicht übernehmen können. Der Jäger Wolf und der Jäger Mensch werden in Zukunft «zusammenarbeiten». Es hat genug Hirsch für beide.

Der Wolf hat somit eine wichtige Funktion im ökologischen System?

Absolut. Der Wolf ist an der Spitze des ökologischen Systems. Er hat grossen Einfluss auf die gesamte Nahrungspyramide, und er bewirkt Veränderungen auf allen Ebenen, bis hin zu einem veränderten Waldbild mit anderer Zusammensetzung von Tier- und Pflanzenarten. Aber auch in anderen Bereichen hat seine Präsenz Auswirkungen: Mit dem Wolf muss sich die Schafhaltung ändern. In Zukunft können wir vielleicht nicht mehr jeden Wanderweg nutzen. Einige Wege müssen wir schliessen, weil die Landwirtschaft mit ihren Herdenschutz-Hunden in gewissen Gebieten Priorität hat.

Heisst das, die Städter, die den Wolf unbedingt wollen, schneiden sich ins eigene Fleisch?

Der Wolf hat Konsequenzen für alle, auch für die Städter. Man muss lernen, mit den grossen Herdenschutz-Hunden auf den Alpen umzugehen. Der Wolf zwingt die Gesellschaft dazu, sich neu zu orientieren. Wie gehen wir mit einer ungezähmten Wildheit um, die in unsere Kulturlandschaft zurückkehrt? Wie mit wilden Tieren, die wunderbar unter uns leben können, mit denen wir aber Mühe haben, ja vor denen wir sogar Angst haben?.

Wandern die Wölfe auch in die Städte?

Nein, für Rudel fehlen dort die Beutetiere und die grossflächig ruhigen Gebiete. Als Weitwanderer auf Exkursion oder Migration wird der Wolf aber überall im Mittelland auftauchen. Im Schlierental kam bereits einer unter den Zug. Der Wolf kann bestens umgehen mit der menschlichen Infrastruktur. Er ist ein scheues, heimlich lebendes Tier, das uns aber beobachtet und seinen Weg geht, vor allem nachts.

Eine neue Studie kommt zum Schluss, dass je mehr Wölfe geschossen, desto mehr Nutztiere gerissen werden. Überrascht Sie das?

Nein, das war zu erwarten: Wölfe sind in Rudeln organisiert und haben ein ausgeprägtes Sozialleben mit klaren Hierarchien innerhalb der Gruppe. Es braucht die Alttiere. Wenn nun das Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen geschossen wird, zerschiesst man dadurch das Rudel, es gibt mehr Einzeltiere. Und vor allem diese machen die Schäden. Mit gut organisierten Rudeln gibt es viel weniger Probleme. Deshalb schützt das Bundesrecht bei Wolfsabschüssen die Alttiere in Wolfsrudeln. Das Wichtigste zur Vermeidung von Schäden ist und bleibt aber der Herdenschutz, an ihm führt nichts vorbei. Mit Abschüssen behält man die Wölfe scheu, mit Herdenschutz minimiert man die Schäden.

Aus wildbiologischer Sicht ist ein Abschuss also nicht nötig?

Nein, alle diese Systeme haben eine Selbstregulation. Was zu viel ist, stirbt oder wandert ab. Aber auf der anderen Seite kann man als Wildbiologe auch sagen: Man kann einzelne Junge töten, ohne dass sich das auf den Bestand negativ auswirkt. Mit dem Effekt, dass sich die Wölfe weniger in Menschennähe und in den Siedlungsraum trauen.