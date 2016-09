«Qualitätsvolle Verdichtung»

Das Hunziker-Areal ist eines von sechs «2000-Watt-Arealen», die schon in Betrieb sind. Dazu gehören auch die Kalkbreite und der Sihlbogen ebenfalls in Zürich, Erlenmatt West in Basel und Burgunder in Bern – die Zwischenresultate der Studie sind für alle Areale ähnlich gut ausgefallen. Mit den «2000-Watt-Arealen» will das Bundesamt für Energie (BfE) Siedlungsräume statt Einzelgebäude fördern. In den zertifizierten Siedlungen soll eine «qualitätsvolle Verdichtung» stattfinden und die Vernetzung unter den Bewohnern für ein energieeffizientes Wohnen genutzt werden.

Christian Schneider ist Projektleiter bei der Umweltberatungsfirma Lemon Consult, die die Studie im Auftrag des BfE erstellt hat. Entscheidend für die gute Energiebilanz des Hunziker-Areals, sagt er, sei die «ausgezeichnete Wärmedämmung der Gebäude», dass effizient mit Abwärme geheizt werde und rund 20 Prozent des Stroms von eigenen Solaranlagen auf den Dächern stamme. Hinzu komme eine weitere Summe von kleineren Massnahmen wie die Ausstattung der Häuser mit energieeffizienten Haushaltsgeräten, einer energieeffizienten Beleuchtung oder dass auf Tiefkühler verzichtet wurde – diese können extern dazugemietet werden.

Sehr wichtig, vor allem für die CO2-Bilanz, ist gemäss Schneider auch das Mobilitätskonzept auf dem Hunziker-Areal. Denn wer dort wohnt, muss sich dazu verpflichten, auf ein Auto zu verzichten. Andreas Hofer, Geschäftsleitungsmitglied der Genossenschaft Mehr als Wohnen, die das HunzikerAreal betreibt, sagt, dies sei rechtlich nicht unproblematisch. Doch man sei zum Schluss gekommen, dass die Verpflichtung im Rahmen des Genossenschaftsrechts möglich ist – schliesslich erkläre man sich als Genossenschafter mit den Zielen eines nachhaltigen Lebensstils einverstanden.