Es dürfte Schüler geben, die froh wären, wenn es weniger Physik- und Mathematikunterricht gäbe. Samuel Zbinden gehört nicht zu ihnen. Zwar verzichtet der 18-jährige Gymnasiast aus dem luzernischen Sursee heute Nachmittag auf je eine Lektion der beiden Fächer. Doch Zbinden schwänzt nicht – er engagiert sich für einen höheren Zweck: Gemeinsam mit voraussichtlich mehreren tausend Mitschülern in Luzern, Zürich, Aarau, Basel und Genf demonstriert er gegen Sparübungen im Bildungsbereich. Erstmals wird gleichzeitig in fünf Städten protestiert.

#KeLoscht lautet die Losung des Schülerkomitees. Sie lehnt sich an den inzwischen legendären Ausspruch von Bundesrat Ueli Maurer an, der so nach der Bundesratswahl 2015 vor laufender TV-Kamera seine fehlende Lust auf ein Interview kundtat. Und sie ist in Luzerner Dialekt gehalten, weil der Kampfgeist der Schüler ursprünglich in diesem Kanton geweckt wurde.

Keine Lust auf Leistungsabbau

Im letzten Jahr verordnete die Luzerner Regierung ihren Schülern eine Woche Zwangsferien, um vier Millionen Franken an Lehrerlöhnen einzusparen. «Der Kanton glaubte, sehr clever zu sein», sagt Zbinden, der für die Koordination der heutigen Demonstrationen verantwortlich ist. «Tatsächlich waren einige meiner Mitschüler zuerst der Ansicht, wir könnten einige Tage die Beine hochlagern.» Schnell aber sei es gelungen, sie zu überzeugen, dass sie von diesem Bildungsabbau auf lange Sicht alles andere als profitieren würden.