Täter wickelt Kind in Netz der Abhängigkeit

Auch Jegges Rechtfertigung, er habe mit seinen Berührungen innere Blockaden der Kinder lösen wollen, ist für Schwager absurd. Zwar hätten Kinder bereits von Geburt an sexuelle Empfindungen, diese könne aber nicht mit derjenigen Sexualität von Erwachsenen verglichen werden. «Die Konfrontation von Kindern mit der erwachsenen Sexualität ist höchst schädlich, eine absolute Überforderung und ein sexueller Missbrauch», so die Psychotherapeutin. Ein Kind sei aufgrund seines Entwicklungsstandes niemals fähig, einem solchen Akt einvernehmlich zuzustimmen.

Doch warum melden sich die Opfer in vielen Fällen erst Jahre nach den sexuellen Übergriffen zu Wort, will Gilli von seinen Gästen wissen.

Für Egli-Alge das Resultat der Täterstrategie: «Sie machen das Opfer gefügig und manipulieren es so, dass es lange nicht merkt, was passiert.» Dem stimmt auch Schwager zu: «Diese grosse Abhängigkeit ist ein typisches Muster: Der Täter baut immer zuerst eine Beziehung zum Kind auf. So wickelt er das Kind in ein Netz der Abhängigkeit – die Übergriffe beginnen erst, wenn bereits eine Bindung besteht.» Damit sei das Kind bereits gefangen und könne nichts entgegensetzen. «Ein Kind kann dies auch nicht kognitiv nachvollziehen, was passiert oder es als Unrecht einordnen.»

Sehen Sie hier den gesamten Talk zum Fall Jegge: