Bereits im Verlauf des Montagnachmittags verdichten sich die Wolken von Norden her und sorgen für Temperaturen zwischen 0 Grad (St. Gallen) und 5 Grad (Lausanne). Ab dem frühen Abend fällt dann auf der Alpennordseite von der Nordschweiz her verbreitet Schnee bis in die Niederungen: kaum oder gar nicht in der Romandie, sonst 1 (Bern) bis 5 (Voralpen) cm Neuschnee.

Am Dienstag soll der Schneefall zwar rasch wieder ausklingen. Doch bereits von Mittwoch auf Donnerstag erreicht uns die nächste und dann ziemlich wetteraktive Störung mit Schnee im Norden und Wind in den Bergen und im Süden.

Die weiteren Wetterprognosen finden Sie im Tele M1-Wetterbericht: