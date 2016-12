Man hielt ihn für einen harmlosen Weinbauern aus der Romandie. Aber Guy Parmelin ist seit seinem Amtsantritt Anfang 2016 wie eine Lawine über das Verteidigungsdepartement (VBS) hereingebrochen. So empfinden es jedenfalls viele VBS-Mitarbeiter bis hinauf in die Chefetage. Dort, wo die Brigadiers, Divisionäre und Korpskommandanten sitzen, also die Generäle mit einem, zwei oder drei Sternen.

«Das war ein schwieriges, ein schwarzes Jahr», stöhnt ein verdienter Mitarbeiter des VBS. Wirkliche Katastrophen waren zu verzeichnen, für die Parmelin natürlich nichts konnte: so die nicht weniger als drei Abstürze von Kampfjets und Helikoptern, die drei Todesopfer forderten. Und eine Reihe von gefühlten Katastrophen, wie die faktische Absetzung des Chefs der Armee, André Blattmann, und die Sistierung des Milliardenprojekts Bodluv, beide «verursacht» durch den SVP-Bundesrat.

«Allgemeine Verunsicherung»

All diese Vorfälle, dieser explosive Mix von Unwägbarem und Unerwartetem, hinterlassen Spuren. «Die Unsicherheit ist so gross wie seit Jahren nicht mehr», sagt einer. «Es besteht allgemeine Verunsicherung.»

Für viele sei Verteidigungsminister Parmelin immer noch «unfassbar und unberechenbar», sagt ein Mitarbeiter. Man wisse noch nicht, wie der Waadtländer genau funktioniert. Vorgänger Ueli Maurer dagegen galt vielen als lesbar und wohl auch steuerbar. Im Duo mit seinem langjährigen Vertrauten Blattmann bedeutete das Stabilität und Sicherheit. Mit der Kehrseite, dass man Blattmann nachsagte, er pflege eine Günstlingskultur um sich herum.

Vorläufiger «Höhepunkt» ist die Freistellung des Oberfeldarztes Andreas Stettbacher vor drei Wochen. Noch heute weiss im VBS keiner wirklich, was vorgefallen ist und warum Parmelin gegen den Divisionär Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft anordnete. Sicher ist nur, dass die Bundesanwaltschaft das Verfahren der Militärjustiz abtreten möchte. Diese prüft derzeit, ob sie zuständig ist.

Der «Fall» Stettbacher verunsichert. Insider sagen, der organisatorische Vorgesetzte des Arztes, Divisionär Thomas Kaiser, Chef der Logistikbasis (LBA), habe das Verfahren ausgelöst. Um sich bei Parmelin einzuschmeicheln, weil er «einen dritten Stern» anpeile, also Korpskommandant werden wolle.