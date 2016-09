Herr Zgraggen, Sie sind gerade von einem Einsatz am Mittelmeer zurückgekehrt. Was haben Sie gesehen?

Die Situation ist sehr unübersichtlich. Je nachdem, wie sich die Lage in Libyen verhält, ist es vor der Küste voll mit Flüchtlingsbooten. Meistens kommen sie in Wellen. Manchmal sind es ganz viele, manchmal praktisch keine. Wenn gerade viele Schiffe unterwegs sind, sieht man das ganze Ausmass aus der Luft und es ist gewaltig.

Wie gewaltig?

Sobald wir das Einsatzgebiet vor der Küste von Libyen erreichen, kann es sein, dass wir unzählige Schiffe im Meer vor uns sehen. Einige davon sind Helferschiffe verschiedener NGOs, aber die meisten sind Flüchtlingsschiffe. Die Schlepper in der Region konnten in letzter Zeit keine Gummiboote mehr beschaffen. Stattdessen greifen sie auf alte Schiffe zurück, die zum Teil jahrelang irgendwo an Land an der Sonne lagen und voll mit Löchern sind. Darauf packen sie bis zu 700 Menschen und treten mit ihnen diese gefährliche Reise an. Man sieht sogar aus der Luft, dass diese Schiffe nicht mehr wirklich seetauglich sind.