"Die Luftraumüberwachung wird bei dieser Art von Untersuchung immer mitberücksichtigt", sagte der Sprecher der Militärjustiz dazu. Es sei jedoch eines von mehreren Elementen, die untersucht würden.

Das Kampfflugzeug war am Montagnachmittag im Sustengebiet verunglückt. Der Einsitzer war um 16.01 Uhr in Meiringen BE zu einem Trainingsflug gestartet. Um 16.05 Uhr verlor die Einsatzzentrale den Kontakt zum Piloten.

Der Kampfjet stürzte aus noch unbekannten Gründen in der Umgebung des rund 3440 Meter hohen Gipfels Hinter Tierberg ab. Der 27-jährige Berufsmilitärpilot kam beim Unglück ums Leben.