Am 21. Dezember 2016 kam es zu einem zehnminütigen Telefongespräch zwischen dem neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump und dem damaligen Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann.

Es war Faith Whittlesey, die US-Botschafterin unter Ronald Reagan in Bern (1981-83 und 1985-88), die das Gespräch vermittelte. Whittlesey war eine Woche nach der Wahl Trumps in der Schweiz und lernte Bundespräsident Schneider-Ammann per Zufall im Berner Nobelhotel Bellevue kennen. Dabei kam der Alt-Botschafterin, die als Freundin der Schweiz gilt, die Idee, das Telefongespräch zu vermitteln.

Whittlesey kontaktierte «meine Freunde im Trump Tower», wie sie in der Zeitung «Schweiz am Sonntag» bestätigt. Sie erzählte ihnen von den ausgezeichneten Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und den USA.

Die Schweiz ist sechstgrösster Investor in den USA und Schweizer Unternehmen bieten in den USA 450 000 Menschen einen Job. Whittlesey: «Alle reagierten positiv.»

Im Gespräch selbst zeigte sich Trump bestens über die Schweiz informiert. Whittlesey hatte ihn schriftlich gebrieft. Es entwickelte sich ein respektvolles Gespräch über Handel, Bildung und Migration.

Trump hörte zu und fragte interessiert nach, etwa zur Migrationssituation in Europa. Zur Sprache kam auch die Idee von Alt-Bundesrat Adolf Ogi, in Genf ein Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten und Russlands Präsident Wladimir Putin durchzuführen, analog zum Gipfeltreffen von 1985 zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow. Nach zehn Minuten war das Gespräch beendet.