Seiler-Graf geht es primär um den Umweltschutz: "Leute steigen ins Flugzeug, ohne sich bewusst zu sein, was das für die Umwelt bedeutet oder was es für Alternativen gibt", sagt sie. In ihrem Postulat heisst es, "die Einnahmen sollen verursachergerecht für Umwelt- und Sicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Flugverkehr gebraucht werden". Wie hoch die Abgabe sein soll, hat die Nationalrätin nicht definiert.