Der Reformvorschlag ist ein weiterer Schritt Richtung Einheitskasse. Das wirkliche Problem – steigende Gesundheitskosten – löst er nicht.

Dieser Tage ging die Vernehmlassung zur «Reform» der Regioneneinteilung für Krankenkassenprämien – die faktisch ein weiterer Schritt zur Einführung der vom Volk mehrmals verworfenen Einheitskasse beinhaltet – zu Ende. Man darf gespannt sein, ob Bundesbern an seinen verunglückten und daher öffentlich stark kritisierten Vorschlägen festhält. Ein Rückzug ist nötig: Zweistellige Prämienerhöhungen zulasten vor allem der ländlicheren Bevölkerung müssten durch klare Fakten belegt werden können – was aber nicht der Fall ist. Mit fragwürdigen Vorgaben und willkürlichen Kriterien wurden stattdessen – wie mit der Einheitskasse – politische Ziele anvisiert: «Gerecht sei, wenn alle gleich viel Prämien bezahlen». Wirklich?

In vielen ländlicheren Gemeinden sind die Prämien heute 10 bis 20 Prozent tiefer, weil deren Bevölkerung deutlich weniger ins Spital oder zum Arzt geht. Trotzdem wird hier pro Kopf oft mehr an die kantonale Solidarität bezahlt als in städtischeren Gemeinden. Dies, weil häufig viel tiefere Kosten generiert werden als in der Stadt. Anders gesagt: Bereits heute sind die Prämienunterschiede oft kleiner, als dies aufgrund der Kostenunterschiede möglich wäre.

Dennoch hat Bundesbern Vorschläge unterbreitet, welche Gemeinden mit tieferen Krankheitskosten undifferenziert höher belasten würden und Gemeinden mit hohen Kosten pauschal entlasten sollen. Im Kanton Bern zum Beispiel hätten der Oberaargau und das Emmental, im Kanton Luzern etliche Gemeinden im Wahlkreis Hochdorf diese falsche Reform zu berappen. In der Schweiz müsste die Bevölkerung in insgesamt 1208 Gemeinden mit knapp drei Millionen Versicherten jährlich 300 Millionen Franken mehr bezahlen.

Es ist nicht bekannt, welche Ressourcen eine derart missglückte Vorlage schweizweit verschlingt, ohne das wirkliche Problem unserer Krankenversicherung anzugehen: die übermässig steigenden Gesundheitskosten aufgrund verbreiteter Ineffizienz in der Grössenordnung von 5 bis 6 Milliarden Franken. So viele überflüssige Leistungen werden von den Ärzten und Spitälern in der Schweiz jedes Jahr abgerechnet. Das entspricht 20 Prämienprozenten ohne Mehrwert für die Patienten! Statt mit gänzlich verunglückten Vorlagen die Kantone, Gemeinden und Verbände zu beschäftigen, sollte Bundesbern endlich hier einschreiten. Das würde allen Patienten und Prämienzahlern nützen.