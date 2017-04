Die Autobiografie «Life is a circus» (Das Leben ist ein Zirkus) vom weltbekannten Gourmet-Koch und Restaurantbesitzer Anton Mosimann (70) enthüllt Erschreckendes. Er sei als Kind sexuell missbraucht worden, berichtet Mosimann, Vater von zwei Söhnen und Ehemann von Kathrin (72). So offen wie nie schreibt der fünffache Grossvater dazu Details in seinem Buch.

«Life is a circus» ist aber nicht nur traurig, es erzählt auch davon, wie Mosimann von exzentrischen Küchenchefs gelernt, mit bescheidenen Superstars gelacht, für talentierte Kriminelle gekocht, mit heiteren Milliardären gejasst, mit gekrönten Häuptern philosophiert und mit Obdachlosen gegessen hat.

Anton Mosimann und sein Co-Autor Willi Näf geben einen einmaligen Einblick in den «Backstage»-Bereich der internationalen Spitzengastronomie und in die Welt der Schönen und Reichen. Das Buch enthält zudem ein Portfolio mit exklusiven Aufnahmen von Prominenten und zahlreichen Gästebucheinträgen sowie einige von Anton Mosimanns beliebtesten Rezepten.

Kate Moss, Bill Clinton, Mick Jagger

Schon seit 1988 ist der gebürtige Bieler (Nidau) in London tätig und führt im Diplomaten-Viertel Belgravia das erfolgreiche Clubrestaurant Belfry. Gegessen haben dort in den letzten 25 Jahren viele Berühmtheiten – von Topmodel Kate Moss (43) über Ex-US-Präsident Bill Clinton (70) bis hin zu Rock-Ikone Mick Jagger (73) oder Designer Tom Ford (55). Bereits mit 28 war Mosimann im weltbekannten Luxushotel Dorchester Küchenchef und seit über 43 Jahren bekocht er die britische Königsfamilie – die Queen (90) und auch Prinz William (34) und Kate (35).

Wenn er durch die Tür des Buckingham-Palasts geht, schlägt sein Herz höher. Für seine Verdienste um die britische Gastronomie wurde ihm von Königin Elisabeth II. (90) der «Order of the British Empire» verliehen, eine Ehre, die nur wenigen Nicht-Briten zukommt.

Schweizer Versuch geht schief

Der Versuch, ab 2000 im Sälischlössli bei Olten ein exklusives Clubrestaurant nach Londoner Vorbild zu betreiben, funktioniert nicht. 2003 schliesst das «Château Mosimann». «Auch Misserfolge gehören zum Leben. Wenn die Sonne jeden Tag scheint, ist das auch nicht mehr interessant», so der Gastro-Unternehmer nach der Schliessung. Gemäss eigenen Angaben arbeitet er noch immer zwischen 12 bis 15 Stunden am Tag und er hat «in der Küche noch nie geschrien». Und dass der Meisterkoch noch immer so fit ist, verdankt er unter anderem auch seiner Disziplin – fünfmal pro Woche geht Mosimann ins Fitnesscenter. Geraucht hat er nie und Alkohol geniesst er nur in kleinen Mengen.

Es war schon immer Anton Mosimanns grosser Wunsch, sein spektakuläres Leben in einem Buch zu verewigen: «Eines Abends im Juni 2015 klingelte mein Telefon. Eine internationale Nummer auf dem Display. Sch…Callcenter, dachte ich, nahm aber trotzdem ab», so Co-Autor Willi Näf. «Ein Mann sagte: «Grüessech Herr Näf, da isch Mosima, i möcht mi Outobiografie schribe, dir syt mer empfohle worde, düet dir settig Sache schribe?»