Damit soll nun Schluss sein. SVP-Nationalrätin Natalie Rickli will die Überbrückungshilfe für Parlamentarier abschaffen, wie die Zeitung „Schweiz am Sonntag“ schreibt. Diese sollen sich künftig bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos melden müssen, genau wie andere Bürger. Das fordert Rickli in einer parlamentarischen Initiative.

«Die Überbrückungshilfe wird – auf Gesuch – ausbezahlt, obwohl die Parlamentarier die gleichen Möglichkeiten haben, Arbeitslosenentschädigung zu beziehen wie ‹normale› Arbeitnehmer», sagt Rickli in „Schweiz am Sonntag“. «Dies kommt einer Besserstellung der Parlamentarier gleich, auch weil sie nicht den Pflichten von ALV-Bezügern bezüglich Stellensuche nachkommen müssen.»

Das Instrument der Überbrückungshilfe für Parlamentarier, war 2003 eingeführt worden. Seit 2004 bezogen 22 ehemalige Parlamentarier total 820000 Franken. Für 2016 sind 170000 Franken Überbrückungshilfe budgetiert.