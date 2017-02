Olympia: Retterin in der Not?

Zweimal schon – 1928 und 1948 – fanden die Winterspiele in St. Moritz statt. Damals hätten die Bündner Mut gezeigt und an den Wintertourismus geglaubt, während sich Europa von den Kriegsstrapazen erholte. «Die Aufbruchstimmung von damals, die ist heute wieder enorm wichtig.» Tatsächlich könnte der kriselnde Bündner Tourismus einen Schub vertragen. Nur – bieten die Olympischen Winterspiele das richtige Rezept, um die Besucherströme langfristig in die Schweizer Berge zu locken? «Ja», findet BDP-Regierungsrat Jon Domenic Parolini. Er sitzt am Glastisch in seinem Churer Regierungsratsbüro und sagt: «Wir haben in den vergangenen Jahren Millionen an Logiernächten eingebüsst.» Eine Olympia-Kandidatur gäbe dringend nötige Impulse für den Tourismus, den Sport und für Investoren.

Sein Kanton habe die Kompetenzen, um die Winterspiele stemmen zu können, glaubt Parolini. Trotzdem: War das Bündner «Nein» zur olympischen Kandidatur 2013 nicht deutlich genug? «Der Wirtschaft geht es schlechter als 2013», betont der Bündner Volkswirtschaftsminister. Zudem habe man jetzt die «Agenda 2020». Das Papier, welches das Internationale Olympische Komitee (IOC) vor zwei Jahren vorlegte, enthält 40 Empfehlungen, die die Winterspiele der Zukunft nachhaltiger machen sollen. Dass man nach 2013 jetzt schon wieder über einen Kredit für eine Olympia-Kandidatur abstimme, sei also keine Missachtung des Volkswillens. «Die Ausgangslage ist nicht mehr dieselbe wie damals.» Zudem habe man im Bündnerland über diverse Vorlagen mehrfach abgestimmt. «Bis das Autofahren im Kanton endlich erlaubt wurde, brauchte es auch mehrere Abstimmungen.»