Pro Natura spricht von alarmierenden Zuständen. Der Unmut in der Bevölkerung über den Pestizidmix in den Bächen sei gross, schreibt die Naturschutzorganisation in einer Mitteilung vom Dienstag.

Dies zeigten auch zwei kürzlich lancierte Volksinitiativen für sauberes Trinkwasser und gegen synthetische Pestizide. Mit einem wirkungsvollen Pestizidreduktionsplan, der voraussichtlich im Sommer beschlossen werden soll, könne diesem Unmut begegnet werden.

Für den Schweizer Vogelschutz BirdLife darf es nicht mehr so weitergehen. Denn die Pestizide im Wasser würden nicht nur die Wasserorganismen, sondern über die Nahrungskette auch die anderen Tiere und den Menschen betreffen, schreibt BirdLife. Der Bundesrat müsse dafür sorgen, dass die Schweizer Landwirtschaft ihre Abhängigkeit von der Agrochemie reduziere und die Pestizide aus den Gewässern verschwänden.