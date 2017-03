Nause sprach aber auch von einer grossen Herausforderung. Für die Kundgebung des Vereins "Brennpunkt Schweiz" hatte die Stadt Bern den Organisatoren eine Bewilligung in Aussicht gestellt.

Die SVP Schweiz schreibt in einer Medienmitteilung vom Mittwoch, sie nehme die Absage der Kundgebung mit Erleichterung zur Kenntnis. In den letzten Wochen habe sich abgezeichnet, dass die linke Stadtregierung von Bern nicht in der Lage und willens sei, Recht und Ordnung gegen die linksextreme Szene durchzusetzen.

Es zeuge vom Verantwortungsbewusstsein der Organisatoren, vor diesem Hintergrund auf die Kundgebung zu verzichten.

«Einzig vernünftiger Entscheid»