Es ist nicht bekannt, was Victoria Getty kurz vor dem Jahreswechsel in die Schweiz führte. Die 73-Jährige gehört zum Jetset Englands, sie war mit dem Öl-Baron Sir John Paul Getty verheiratet und führt selbst den Höflichkeitstitel einer Lady. Mit ihrem Milliarden-Vermögen sind die Gettys eine der schillerndsten Dynastien in den USA und in Grossbritannien. Zeitenweise besassen sie mehr Geld als «irgendjemand sonst auf der Welt», wie der «Spiegel» einmal schrieb.

Victoria Getty stand in der Schweiz bisher höchstens im Scheinwerferlicht der Klatschreporter. Doch jetzt interessieren sich auch die hiesigen Behörden für sie: Als sie am 30. Dezember 2016 ins Land einreiste, entdeckten Zollbeamten bei ihr ein so begehrtes wie geächtetes Statussymbol der Schickeria. Getty hatte einen Schal aus Shahtoosh im Gepäck. Ein solcher kostet auf dem Schwarzmarkt rasch einmal 10'000 Franken.

Gewonnen wird die extrem weiche «Königswolle» aus Tibetantilopen. Die Tiere sind vom Aussterben bedroht, von Wilderern werden sie regelrecht abgeschlachtet. Der Verkauf und Besitz von Shahtoosh ist deshalb weltweit streng verboten. Die Zöllner beschlagnahmten Gettys Schal unverzüglich. Nun droht ihr eine Geldbusse von mehreren Tausend Franken.

Lady Getty nicht erreichbar

Mittlerweile ist das Bundesamt für Lebensmittelwesen und Veterinärwesen (BLV) für den Fall zuständig. Dass dieser überhaupt publik wird, ist offenbar dem Unwillen von Lady Getty geschuldet, mit den Behörden in der Schweiz zu kooperieren. Für das BLV ist sie nämlich nicht mehr erreichbar. Die amtliche Verfügung wegen der Beschlagnahmung konnte ihr nicht zugestellt werden.

Aus diesem Grund hat die Behörde nun die Verfügung im «Fall Getty» in der aktuellen Ausgabe des Bundesblatts veröffentlicht. Darin wird ihr eine Frist gesetzt, sich innert 30 Tagen zu melden. Schliesslich soll ihr rechtliches Gehör gewährt werden. Gleichzeitig wird Getty aufgefordert, Gebühren in der Höhe von 250 Franken zu bezahlen. Zumindest aus finanzieller Sicht dürfte das für sie kein Problem darstellen.

Für die «Nordwestschweiz» war es wie für die Behörden nicht möglich, Kontakt mit Victoria Getty aufzunehmen. Die Britin ist nicht die erste illustre Persönlichkeit, die wegen eines Shahtoosh-Schals mit den Schweizer Behörden in Konflikt gerät. Im August 2015 wurde beim Unternehmer Nassef Sawiris, dem reichsten Mann Ägyptens, ebenfalls ein verbotenes Stück Stoff beschlagnahmt. Weil er sich trotz entsprechenden Aufforderungen nicht mit dem BLV in Verbindung setzte, haben die Zollbehörden ein Strafverfahren eingeleitet.