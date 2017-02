Was will uns nur Simonetta Sommaruga mit diesem Bild sagen? Böse Zungen behaupten, es sei eine Werbung für illegale Grenzübertritte in die Schweiz. Doch spötteln wir nicht. Das Bild ist schön. Ein Kind hilft einem anderen, über die Mauer zu steigen. Gemeinsam sind wir stärker. Oder wie es schon in der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung heisst: Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Eine schöne Botschaft für die Festtage!