Das Verkaufsverbot für Glühbirnen war gerade in Kraft getreten, als der Bundeshausabwart zur Tat schritt. Kurz entschlossen ersetzte er die Glühbirnen im Nationalratssaal durch Halogenlampen. Parlamentarier der hintersten Saalreihe aber beschwerten sich beim Bundesamt für Bauten und Logistik: Es blende zu stark. Also stieg der Abwart erneut auf seine Leiter und baute wieder 40-Watt-Glühbirnen ein. Heute, gut fünf Jahre später, ist der Saal auf Halogenlampen umgerüstet, die dank des technischen Fortschritts weniger stark blenden als ihre Vorgänger. In den Büros und Gängen des Bundeshauses hingegen ist inzwischen LED Standard. (dbü)