Vor sieben Monaten hatte das Wirtepaar Elvira und Gino Ramadani die Idee, Gratis-Essen aufzutischen für Menschen mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Dass sie seither über 1200 Menschen glücklich gemacht haben, dass auch heute noch fast täglich jemand nach einer Gratis-Pizza fragt, damit haben sie nicht gerechnet.

Gino Ramadani blickt zufrieden und auch ein bisschen stolz auf das Jahr zurück: «Viele dachten, es wäre ein Marketing-Gag, wir würden das nicht lange durchziehen.» Jetzt habe er allen bewiesen, dass es ihm ernst sei; dass ihm Leute, die sich kein Essen in einem Restaurant leisten können, am Herzen liegen.

Diese Menschen erzählen ihm in seinem Restaurant Toscana in Greifensee beinahe täglich ihre Schicksale. Es seien berührende Geschichten, sagt Ramadani: Alleinerziehende Mütter, die mit 3200 Franken über die Runden kommen müssen, Familienväter, die die Krankenkasse nicht bezahlen können. «Dass sie mir ihre Sorgen bei unserer ersten Begegnung erzählen, das ist eindrücklich.» Das brauche viel Mut. Dafür wolle er sich an dieser Stelle einfach einmal bedanken. Zahlreiche Gäste schreiben Ramadani ihre Lebensgeschichte schon vor dem Restaurantbesuch – per Brief oder in einer langen SMS.

Immer weniger Spenden

Als Bonus hält er sein Restaurant dieses Jahr über die Festtage offen. Weil sein Koch Ferien hat, stellt sich Ramadani höchst persönlich in die Küche.