Herr Eperon, Sie sind für die glasierte Kalbshaxe bekannt. Ist dieses Rezept auch geheim?

Eperon: Das ist eines der Gerichte, die wir seit Jahren auf der Karte haben. Das Rezept ist geheim, aber es geht mehr ums Zubereiten als um die Zutaten.

Reden wir über den Preis. Im «Pavillon» kostet ein Mittagessen 76 Franken, im «Imbiss Riviera» die Wurst mit Salat 15 Franken. Eine grosse Differenz.

Prati: Herr Eperon braucht viel mehr Personal und Platz.

Sie kommen mit den 15 Franken gut aus?

Prati: Ja, das ist nicht zu teuer, nicht zu billig. Ich werde so nicht in kurzer Zeit Millionär. Aber ich will einfach ein gutes Leben mit meiner Familie.

Herr Eperon, bestimmen Sie die Preise?

Eperon: Ja sicher. Es ist klar, warum wir andere Preise haben. Wir haben einen Service, einen anderen Standard, andere Kunden. Wenn Herr Prati einen Imbiss für 70 Franken verkaufen würde, käme niemand.

Prati: Wir haben ganz andere Strukturen.

Eperon: Aber viel Aufwand haben wir beide. Du musst auch die Würste bestellen, die richtige Menge zur richtigen Zeit, damit alles frisch bleibt. Du hast auch den Stress, damit der Kunde zufrieden ist.

Prati: Giusto.

Eperon: Wir müssen planen, gibt es einen Anlass in der Stadt oder kommen Feiertage? Wir müssen vorausdenken – wie sagt man auf Italienisch?

Sohn: Anticipare.

Prati: Ich verstehe. Und ich muss auch das Wetter einberechnen. Wenn das Wetter schön ist, muss ich doppelt so viel vorbereiten, wie sonst.

Wie ist es im Restaurant Pavillon?

Eperon: Wir sind abhängig von den Business-Leuten. Sobald ein Feiertag kommt, fehlen diese Leute in der Stadt. Jene, die bleiben, kommen nicht zu uns. Deswegen ist das Restaurant an Feiertagen geschlossen.

Prati: Wir haben dann umso mehr Kunden. Ist dazu auch noch schönes Wetter, dann kommen viele am See spazieren.

Die beiden Köche reden inzwischen, als würden sie sich schon ewig kennen. Sie duzen sich. Sie verständigen sich mit Händen und Füssen und bedienen sich unkompliziert mit Wörtern aus allen drei Sprachen. Es ist eine exquisite deutsche Suppe, französisch-italienisch gewürzt. Prati sagt, er könne Deutsch, Italienisch, Englisch und Spanisch, aber halt nur grad so, dass er verstehe, was die Kunden wünschen.

Herr Eperon, Sie haben dieses Jahr den 18. Gault-Millau-Punkt erhalten.

Prati: Ich gratuliere von Herzen! (schüttelt Eperon die Hand)

Das ist eine grosse Ehre, oder?

Eperon: Für uns ist das eine olympische Goldmedaille! Wir haben das gefeiert.

Wie kriegen Sie Anerkennung für Ihre Arbeit, Herr Prati?

Prati: Wenn die Leute Komplimente machen, ist das eine grosse Genugtuung für mich. Die Kunden sagen mir alle Du, und «Ciao Gaetano!» Niemand siezt mich.

Das macht Sie glücklich.

Prati: Si, si.

Viele Kunden haben 2014 eine Petition unterschrieben, und erreicht, dass Sie Ihren Stand am Bellevue behalten konnten, obwohl die Stadt Zürich ihn weghaben wollte.

Prati: 7026 Unterschriften in kürzester Zeit. Politiker haben mir gesagt, das ist besser als jede Petition, für die sie je gesammelt haben.

Reden wir vom Essen. Herr Eperon, Sie wissen von jedem Fisch, den Sie kochen, wo er gefangen wurde. Und ich habe gelesen, sie verabscheuen die Lebensmittelindustrie wegen der versteckten Pestizide. Wissen Sie, Herr Prati, was für Fleisch in Ihren Würsten ist?

Prati: Ja, das muss ich wissen. 95 Prozent ist Schweizer Fleisch. Wenn ausländisches Fleisch drin ist, muss der Metzger mir das sagen.

Eperon: Sie werden sehen, in der Schweiz wird es in den nächsten Jahren die ganze Industrie der Fastfood-Ketten nicht mehr geben. Eine Filiale an der Bahnhofstrasse geht schon zu, andere werden folgen. Wie Gaetano es macht, ist die Art, wie unsere Eltern es gemacht haben. Das ist normal. Wir wollen wieder wissen, was wir essen. Es ist vorbei mit diesem ganzen Nahrungs-Chaos. Weltweit.

Die Leute wollen gesund essen.

Eperon: Die Grossproduzenten, die Palmölindustrie, die Lebensmitteltechnologie ... – wir wurden jahrelang angelogen. Jetzt schlägt das Pendel zurück. Die Leute sind sensibilisiert.

Kein Wunder, machen Sie alle Saucen selbst. Ich habe gelesen, es sei Ihre Lieblingstätigkeit.

Warum?

Eperon: Es ist eine Kunst. Es gibt zwar Rezepte, aber man kann trotzdem nicht alles aufschreiben. Es kommt auch auf die Technik und das Gefühl an.

Sie stehen vor der Pfanne und spüren, was zu tun ist?

Eperon: Ja.

Was ist Ihre Lieblingsarbeit, Herr Prati?

Prati: Tutto. Oder vielleicht das Reden mit den Gästen.

Herr Eperon, liegt Ihnen das auch? Es heisst, Sie seien ein ruhiger Typ.

Eperon: Ich mag die Kontakte auch gerne. Ich finde den Austausch angenehm. Und ruhig bin ich schon, aber manchmal sollte man trotzdem besser nicht in meine Küche kommen (lacht). Denn ich bin auch streng.

Machen Ihre Kinder schon alles am Stand, Herr Prati, oder haben Sie noch immer die Kontrolle?

Prati: Ich habe die Kontrolle. Ohne Linie funktioniert es nicht. Dann geht alles kaputt. Eine Linie, beim Bestellen, beim Kontakt mit den Gästen...

Eperon: Ohne Strenge erreicht man die Qualität nicht, das ist überall so. Ich habe das schon als Kind im Turnverein gesehen. Die Kleinen haben geweint, weil die Trainer so streng waren. Anders geht es nicht. Aber es geht auch darum, dass das Herz auf einer Linie bleibt. Du machst deine Saucisses seit 30 Jahren so und machst nicht mal dies oder das. Daher der Erfolg.

Die Leute mögen Konstanz.

Eperon: Ja. Man soll nicht einfach mit der Mode gehen. Man muss aber auch mit sich selber streng bleiben, das ist es, was am Schluss zählt.

Das ist anstrengend. Und Sie beide arbeiten viel. Brauchen Sie keinen Urlaub?

Prati: Ich habe doch immer Ferien.

Eperon: Ich auch (beide lachen).

Prati: Vor zwei Wochen bin ich grad zurück aus Italien gekommen. Ich bin mit dem Auto quer durchs Land gefahren.

Sohn: Wir haben ihn dazu gezwungen.

Prati: Nach zwei Wochen musste ich zurück zu meinen Kunden.

Herr Eperon, wenn Sie so lange im Beruf bleiben wie Herr Prati müssen Sie noch lange arbeiten.

Eperon: Ich werde noch länger arbeiten. Wenn man aufhört zu arbeiten, macht man nichts mehr.

Prati: Viele meiner Kunden sind auch meine Kollegen. Ein Banker hat mal gesagt: «Gaetano bring eine Flasche Wein und fünf Gläser.» Ich sagte: «Ihr seid nur zu viert.» Aber er sagte: «Eines ist für dich.»

Eperon: Das ist schön.

Gibt es das bei Ihnen auch?

Eperon: Es gibt viele Gäste, die sagen, «Ich bezahle ein Cüpli für die Küche» oder «Setz dich zu uns». Manche kenne ich schon jahrelang. Dann nehme ich mir Zeit für ein Gespräch. Einmal kam ein Gast, ein Russe aus Frankreich, mit seiner Tochter zum Essen. Sie war 14 Jahre alt und hat danach in der Küche für uns gesungen, um Danke zu sagen. Das war einmalig.

Was schlagen Sie als Silvestermenü vor?

Eperon: Wer jetzt noch nichts weiss, ist spät dran! Deshalb schlage ich vor, dass er eine Salsiccia bei Gaetano probiert.

Prati: Bei uns gibts an Silvester am Bellevue aber keine Würste, nur Getränke und Musik. Denn an Silvester essen die Leute zu Hause und kommen dann an den See fürs Feuerwerk.

Sohn: Wir haben ein grosses Festzelt und sind die ganze Nacht da.

Prati: Am nächsten Tag essen wir mit der Familie. Als meine Frau noch lebte, hat sie immer Spezialitäten aus ihrer Region gekocht. Jetzt kochen wir gemeinsam.

Was gabs bei Ihnen in der Familie?

Eperon: Wir assen immer Fondue chinoise. Nach all den Festtagen war unsere Mutter froh, um ein einfaches Menü und wir Kinder mochten es. Aber die Bouillon muss gut sein, das ist das Wichtigste. Keine Paste, eine selbst gemachte Bouillon.

Knochen auskochen? Das ist doch zu aufwendig.

Eperon: Nein, man geht zum Metzger, kauft ein Kilo Knochen, dazu Bäckchen, Haxen. Dann Zwiebeln braten, Sellerie und Lauch aus der Migros dazu, Peterli, Lorbeer, Nelken ... Das ist tausendmal besser als gekaufte Bouillon. Das geht schnell und es ist auch zum Trinken gesund. Besonders, wenn man einen Kater hat an Neujahr!

Sohn: Bei uns gibt es an Neujahr Linsen und Schweinshaxen oder Stockfisch. Die Linsen sollen Glück fürs neue Jahr bringen. Eine Familientradition.

Und was essen Sie zum Zmittag? Es muss schnell gehen, nehme ich an.

Prati: Vielleicht ein Sandwich. Oft auch Früchte und Gemüse. Ich kann nicht immer Wurst essen.

Eperon: Wir haben ein Personalrestaurant, wir nehmen uns Zeit. Es geht nicht so sehr ums Essen, sondern ums Zusammensein im Küchenteam. Wir sitzen an einem Tisch und sprechen darüber, was wir besser machen könnten, und auch über familiäre Probleme. Das ist wichtig. Die Jungen schätzen das. Ein Küchenchef ist auch Psychologe und Berater. Manche Mitarbeiter kommen von weiter weg. Für die sind wir die Familie.

Prati: Complimenti, du hast recht.

Das wars, Danke fürs Gespräch.

Prati: Ich hätte gerne, wenn du mich mal besuchen kommst.

Eperon: Ich komme, versprochen.

Laurent Eperon muss zurück in die Küche. Wir werden vom Portier verabschiedet und treten mit Gaetano Prati und Sohn Tony auf die Strasse. Tony muss zur Arbeit, er hat eine eigene Firma. Wir müssten unbedingt noch eine Salsiccia probieren, sagt Prati. Und so stehen wir ein paar Minuten später vor dem Imbiss «Riviera», trinken einen Espresso und beissen in die würzige Wurst, die uns seine Tochter gebraten hat. Sie ist gut, kein Zweifel. Aber wenn wir wieder kommen würden, dann wegen Gaetano, der uns den ganzen Morgen angestrahlt hat. Nur als er seine verstorbene Frau erwähnte, versagte seine Stimme. Jetzt stempelt er uns die halbe Kundenkarte mit Sternen voll.

Für einen Test von Laurent Eperons Menü sparen wir noch. Einen Kaffee würden wir im «Baur au Lac» sofort wieder trinken. Nicht wegen des durchaus guten Kaffees, sondern wegen des silbernen Krugs oder des mehrsprachigen Portiers. Und der Zentralheizung.