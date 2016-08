«Hausaufgaben sind im Bewusstsein der Bevölkerung gleich stark verankert wie die Noten 1 bis 6», sagt Beat Zemp, Präsident des Lehrerverbandes. «Die Hausaufgaben zu streichen, führt zu emotionalen Diskussionen.» Dennoch sieht Zemp geeignetere Möglichkeiten, die Selbstständigkeit von Schülern zu fördern. Er schlägt spezielle Hausaufgabenlektionen am späteren Nachmittag vor, in denen die Lernenden, wenn nötig, Hilfe eines Lehrers anfordern könnten. Dann müssten Kinder die Hausaufgaben nicht zu Hause lösen.

Zuversichtlich ist Zemp allerdings nicht. «Solche Anliegen kosten Geld und gehören daher in der heutigen Zeit extremer Abbaumassnahmen bei der Bildung in den Bereich des Wunschdenkens», sagt er. Der Schulleiterverband will sich trotzdem des Problems annehmen. «Eine Diskussion über die Hausaufgaben ist überfällig», sagt Gertsch. «Wir werden unser Anliegen nun vorantreiben.»