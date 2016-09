Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Rangierkomposition der Matterhorn Gotthard Bahn ab dem Bahnhof in Andermatt führerlos in Richtung Göschenen unterwegs war, heisst es in der Mitteilung der Urner Kantonspolizei vom Freitag. Der Lokführer habe sich beim Unfallzeitpunkt nicht auf der Rangierkomposition befunden.

Die Rangierkomposition war am frühen Donnerstagmorgen auf Gleis 4 des Bahnhofs Andermatt abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die allenfalls zwischen 7 und 8 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben.