Die «AgriSkills» finden vom 1. bis zum 4. September auf dem Gelände der Agrilogie Grange-Verney in Moudon (VD) statt. In diesen vier Tagen messen sich insgesamt 48 Berufsleute, die ihre Lehre in den Jahren 2015 und 2016 abgeschlossen haben. Neben den Landwirten treten auch Winzer/innen EFZ und Weintechnologen/Weintechnologinnen EFZ gegeneinander an. Am Donnerstag, Freitag und Samstag stehen jeweils die Vorentscheidungen an, die drei besten Teilnehmenden qualifizieren sich für das Finale am Sonntag.