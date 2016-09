Am Montagabend kurz nach 21.15 Uhr kam es in der Nähe des Bahnhofs Grenchen Süd, zu einer Auseinandersetzung und Tätlichkeiten zwischen mehreren jungen Männern. Ein 17-Jähriger war auf der Archsctrasse in südlicher Rictung unterwegs, als er von vier jungen Männern im Alter von 17 bis 18 Jahren nach seinem Protemonnaie gefragt und anschliessend tätlich angegriffen wurde.

Dabei wurde er leicht verletzt. Die mutmasslichen Täter, drei Schweizer und ein Deutscher, flohen ohne Beute in unbekannte Richtung. Nach dem Vorfall verständigte das Opfer die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Diese verlief positiv. Die vier mutmasslichen Täter konnten in der Nähe des Bahnhofes Grenchen Süd angehalten werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die zur Tatzeit in der Gegend Archstrasse/Bahnhof Grenchen Süd etwas Verdächtiges gesehen haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon: 032 654 39 69) in Verbindung zu setzen. (pks)