Idee in den USA gefunden, umgesetzt in Burgdorf

Dass das System funktioniere, belege die Überlebensrate der Garnelen. «Die liegt bei hohen 55 bis 60 Prozent.» Auch Irene Kunz weiss, dass Aquakulturen eigentlich nur in Industrie- und Gewerbezonen zugelassen sind. Allerdings sei laut Bundes- und Kantonsbehörden die Regelung in diesem Fall noch unklar. Denn bei den Garnelen handle es sich um wirbellose Tiere, und die gehörten deshalb nicht unter die Fischzucht. Ihnen sei signalisiert worden, dass eine solche Umnutzung möglich sei.

Die Idee mit der Zucht von Garnelen geisterte schon lange in den Köpfen der Familie Kunz herum. «Wir wollten einen Nebenerwerb aufbauen mit einem Nahrungsmittel, welches in der Schweiz nicht produziert, aber konsumiert wird», erinnert sie sich. Auf einer Reise in den USA sei man in Kalifornien auf einen ähnlich gelagerten traditionellen Bauernbetrieb mit Schweinemast, Mais- und Getreideproduktion gestossen, der seit einigen Jahren auch erfolgreich eine Indoor-Shrimpzucht betreibt. Das war 2013. «Wir wussten, das wollen wir auch versuchen.» Mit dem US-Betrieb wurde ein exklusiver Know-how-Vertrag abgeschlossen, Sohn Christian verbrachte einige Zeit auf dem Hof in den USA und kehrte mit viel Wissen für die Shrimp-Produktion auf den Eyhof in Burgdorf zurück. Im Frühling 2015 wurde das Projekt nach langer Vorarbeit gestartet, ein halbes Jahr später hat die Familie die ersten Shrimps genossen.

Für die Familie Kunz ist klar: Die Garnelenzucht bleibt ein Nebenerwerb. «Unser Ziel ist es, jährlich rund zwei Tonnen Shrimps zu produzieren.» Zum Vergleich: Schweizweit werden rund 9000 Tonnen tiefgefroren importiert und konsumiert. Die Vermarktung in Eigenregie sei auf die nähere Region ausgerichtet. Der Verkaufspreis liegt bei 10 Franken pro 100 Gramm «Aemmeshrimp». Zielgruppen seien die gehobene Gastronomie sowie Privatkunden, so Irene Kunz. Das sei Teil der Philosophie. «Unsere Shrimps werden nie in einem Grossverteiler im Regal stehen.» Nach dem ersten Jahr habe sich die Umstellung finanziell noch nicht gelohnt. Mittelfristig ist die Familie aber überzeugt, dass die Garnelenzucht die Schweinemast werde ersetzen können.

Das Konzept wird auf weitere Bauernbetriebe ausgeweitet

Der Eyhof spielt eine Vorreiterrolle. Nun soll das Konzept weiter verbreitet werden. «Es gibt so viele leerstehende Gebäude auf Bauernbetrieben, die sich neu nutzen liessen», so Irene Kunz. Dazu hat die Familie bereits 2014 die Aquafuture Switzerland GmbH als Start-up gegründet. Ziel ist es, das Konzept in Lizenz an andere Bauernbetriebe für den Aufbau eines Nebenerwerbes verkaufen zu können. Diese beinhalte die Hilfe mit Know-how bei Planung und Aufbau und später auch bei der Produktion. «Die ersten Lizenzen wollen wir bis im Herbst 2017 vergeben haben.»