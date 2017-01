Der Regionalen Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, kurz nach 15.40 Uhr, gemeldet, dass es in Pieterlen zu einem Bahnunfall gekommen sei. Die Strecke am Jura-Südfuss zwischen Biel und Olten war vorübergehend für den Bahnverkehr unterbrochen.

Gemäss ersten Erkenntnissen waren ein Mann und eine junge Frau mit zwei Pferden im Bereich Alte Bürenstrasse unterwegs gewesen. Der Mann sass auf einem der Pferde, die Frau führte das Zweite am Zaumzeug.

Als das eine Pferd scheute, fiel der Reiter hinunter, das andere riss sich los. Die beiden scheuenden Tiere gelangten auf die angrenzenden Bahngeleise, wo sie vom aus Richtung Lengnau herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt wurden.

Der Reiter wurde leicht verletzt. Ein Ambulanzteam brachte ihn ins Spital. Die junge Frau sowie die Insassen des Zuges blieben unverletzt.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Biel-Lengnau war während den Unfallarbeiten für rund drei Stunden unterbrochen. Durch die SBB wurden Bahnersatzbusse eingesetzt.

Der Unfallhergang und die Umstände werden durch die Kantonspolizei Bern untersucht. (ldu/sda)