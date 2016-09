Am Freitagabend des 26. August geriet der Fahrradunterstand der BLS Haltestelle «Im Holz» in Lommiswil in Brand. Aufgrund eines Hinweises der Bevölkerung sowie der darauf in getätigten umfangreichen Ermittlungen, konnte die Kantonspolizei Solothurn den mutmasslichen Verursacher des Brandes ausfindig machen.

Es handelt sich um einen 18-jährigen Schweizer, welcher durch unvorsichtigen Umgang mit einem pyrotechnischen Gegenstand den Brand sowie einen Schaden von mehreren 1‘000 Franken verursacht hat. Er wird entsprechend zur Anzeige gebracht. (pks)