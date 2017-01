Aufgeräumt sieht es bei Herrn Zuckerberg Zuhause aus. Grund dafür, dass der Facebook-Chrf seiner Community dies zeigt, ist seine neuste Erfindung. «Jarvis» ein persönlicher digitaler Assistent, der einem das Leben in allen Belangen erleichtern soll. Mittels einer App muss man nie mehr Lichtschalter oder Toasterknöpfe betätigen, «Jarvis» wird all diese unnötigen Dinge und noch einiges mehr übernehmen.

Auf seiner Tour durch sein Privathaus, zeigt Zuckerberg auch seine Küche und siehe da: wie das Handelsblatt als erste erkannt hat, steht neben dem Toaster eine Jura-Kaffeemaschine des Typs ENA 5.

Wie das Handelsblatt berichtet, ist man im solothurnischen Niederbuchsiten sichtlich stolz, dass eine ihrer Maschinen so prominent in Zuckerbergs Zuhause in San Francisco steht, versichert jedoch, Zuckerberg «nicht als Aushängeschild gebucht» zu haben.

Immerhin ist dies eine grossartige Gratiswerbung für die Hersteller der Kaffeemaschinen – das Video wurde bereits 24 Millionen Mal aufgerufen. (coh)