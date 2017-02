Auf der Bachstrasse in Hägendorf kam es am Freitag um 7.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fussgängerin. Die Frau beabsichtigte auf Höhe der Dorfmetzgerei die Strasse zu überqueren. Gleichzeitig fuhr eine Autofahrerin vom Kirchrain herkommend in Richtung Oltnerstrasse und erfasste die Frau frontal. Bei der Kollision verletzte sich die Fussgängerin schwer und musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden wie die Kantonspolizei mitteilt.

Es ist unklar, ob die Frau die Strasse beim Fussgängerstreifen überquert hat. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Egerkingen in Verbindung zu setzen (Telefon 062 387 70 51).