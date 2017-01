Am Montagnachmittag, 23. Januar, fuhr eine Autolenkerin gegen 15.45 Uhr auf der Luzernstrasse in Solohturn in Richtung Zuchwil. Bei einer Ampel beim Bahnhofsvorplatz missachtete sie dabei das Rotlicht und kollidierte in der Folge frontal-seitlich mit einem Personenwagen, der vom Parkplatz kommend in die Luzernstrasse einbog.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (pks)