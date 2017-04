Spörri: Uns war immer wichtig, dass offen kommuniziert wird. Der Gönnerverein wurde informiert und natürlich gab es auch Reaktionen, die den Weggang bedauern. Doch das Verständnis überwiegt, denn allen ist wichtig, dass die Classionata weiterbesteht. Alle Vorstandsmitglieder aus Mümliswil (Gemeindepräsident Kurt Bloch, Heinz Ackermann und Alois Christ) sind auch bereit, im neuen Vorstand mitzuwirken. Allen Förderern, Mitwirkenden und Helfern danke ich von Herzen für die Treue und Zuverlässigkeit in den letzten 20 Jahren. Wir unternehmen alles, dass die Classionata 2017 in Mümliswil einen einmaligen Schlusspunkt setzt.

Kammer: Wir haben an unserer Mitgliederversammlung der Freunde Classionata 2016 eine Statutenänderung ohne Gegenstimme beschlossen, welche den Gönnerverein an die Classionata und an keinen Ort bindet. Solche Beschlüsse sind wegweisend für die Zukunft. Um das ganze Vorhaben Classionata Solothurn transparent zu führen, gründen Andreas Spörri und ich eine Non-Profit AG.

Wie wird denn die Classionata in Solothurn im Unterschied zu Mümliswil sein?

Spörri: Wir planen im Gegensatz zu Mümliswil, wo die Classionata elf Tage dauert, in Solothurn das Festival in einem Zeitraum von fünf Tagen durchzuführen. Die szenischen Aufführungen werden in der Reithalle durchgeführt, die konzertanten im Konzertsaal. Es gibt jeweils eine Operetten- oder eine Opernproduktion sowie ein sinfonisches Konzert. Als Festivalorchester konnte ich die Münchner Symphoniker gewinnen. Den Zeitraum behalten wir bei: Die Classionata findet im April statt. Konkret wird die nächste Classionata 2019 durchgeführt, und zwar vom Mittwoch, 3., bis Sonntag, 7. April.

Kammer: Wir werden in Solothurn zusätzlich zu unseren treuen Stammkunden ein neues Publikumssegment ansprechen. Andreas Spörri ist ein international tätiger und anerkannter Dirigent, Solothurn ist eine schöne Stadt, in der es viel zu sehen und zu erleben gibt, allem voran die barocke Kulisse und die vielfältige Kulinarik. Unser Ziel ist also, den «Brand» Classionata nachhaltig weiterzuentwickeln.