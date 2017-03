Am Mittwoch um 6.40 Uhr kam es auf der Hauptstrasse im Bereich des Café Knaus zu einem Verkehrsunfall. Eine Autolenkerin wollte von der Guetstrasse in die Hauptstrasse in Richtung Oberbuchsiten fahren. Auf der Hauptstrasse kollidierte sie mit einem Auto, welches in Richtung Solothurn unterwegs war.

«Da die beiden Parteien unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen», wie es in einer Mitteilung heisst. Personen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden: Telefon 062 387 70 51. (kps)